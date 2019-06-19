U16’da 2.Kademe Bolu’da

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu’daki maçlar Karaçayır Sentetik Sahada oynanacak. Final müsabakaları ise İkinci Kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla 5 – 6 TEMMUZ 2019 tarihlerinde eleme usulüyle oynanacak. 2018 – 2019 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakaları Birinci Kademede grup birincisi olan 22 takımın katılımıyla 6’şar takımlı MANİSA, BOLU, GAZİANTEP gruplarında 25 - 28 Haziran 2019 tarihlerinde ve 4 takımlı ORDU grup merkezinde 26-28 Haziran 2019 tarihlerinde oynanacak. Final müsabakaları ise İkinci Kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla 5 – 6 TEMMUZ 2019 tarihlerinde eleme usulüyle oynanacak. Bolu’daki maçlarda 6 takımı mücadele edecek. İstanbul’dan 2, Bursa, Sakarya, Ankara ve Çorum takımları Bolu’da şampiyonluk mücadelesi içinde olacak.