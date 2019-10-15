U16’da Gol Sesi Yok!..

Spor Toto Gelişim Elit U16 Ligi 6.hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü’nü konuk eden Boluspor sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı.

U16’da Gol Sesi Yok!..

Haber: Birol Ertunç

Karaçayır 1 Nolu Sentetik Sahada oynanan mücadelenin son dakikasında 10 kişi kalan ekibimiz haftayı 1 puanla kapatarak ligde 7 puanla 4.sırada yer aldı. Boluspor U16 takımı 7.haftada Keçiörengücü deplasmanına gidecek.

Saha: Karaçayır Sentetik 1

Hakemler:  Can Durgut(Hakem),  Özkan Elikkaya(1. Yardımcı Hakem),  Tarkan Doğancı(2. Yardımcı Hakem)

Boluspor: Selçuk, Altar, Umut, Ozan, Ensar, Yiğit, Umutcan, Eray (69.dk.Birol Yiğit), Erdem, Kerim (79.dk.Çağrı), Nurullah (53.dk.Emir)

MKE Ankaragücü: Kaan, Diyar, Halil Fatih, Yusuf Eren, Emre, Tunahan (77.dk.Ömer Çağrı), İbrahim Davşan (77.dk.Hacı), Mustafa, Onur Efe (59.dk.Berkay), Atakan, Göksel (59.dk.İbrahim Türe

Kırmızı Kart: 80.dk.Yiğit (Boluspor)

Esra Perçin

Esra Perçin

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