U16’da Gol Sesi Yok!..

Haber: Birol Ertunç
Karaçayır 1 Nolu Sentetik Sahada oynanan mücadelenin son dakikasında 10 kişi kalan ekibimiz haftayı 1 puanla kapatarak ligde 7 puanla 4.sırada yer aldı. Boluspor U16 takımı 7.haftada Keçiörengücü deplasmanına gidecek.
Saha: Karaçayır Sentetik 1
Hakemler: Can Durgut(Hakem), Özkan Elikkaya(1. Yardımcı Hakem), Tarkan Doğancı(2. Yardımcı Hakem)
Boluspor: Selçuk, Altar, Umut, Ozan, Ensar, Yiğit, Umutcan, Eray (69.dk.Birol Yiğit), Erdem, Kerim (79.dk.Çağrı), Nurullah (53.dk.Emir)
MKE Ankaragücü: Kaan, Diyar, Halil Fatih, Yusuf Eren, Emre, Tunahan (77.dk.Ömer Çağrı), İbrahim Davşan (77.dk.Hacı), Mustafa, Onur Efe (59.dk.Berkay), Atakan, Göksel (59.dk.İbrahim Türe
Kırmızı Kart: 80.dk.Yiğit (Boluspor)