U16’da Kupa Kimin Olacak?

Haber: C.Kutay Aykan

69 ilden 119 takımın katılımı ile 12 Haziran 2019 tarihinde başlayan Türkiye Şampiyonasında oynanan birinci ve ikinci kademe müsabakaları sonunda 4 takım finale katılma hakkı kazandı. Finalist takımlar olan Arabayatağıspor (Bursa) , İskenderun Kayraspor (Hatay), Kadıköyspor (Samsun), Ve Yaşamkent İlkerspor (Ankara) U16 Türkiye Şampiyonası kura çekimi dün Bolu’da yapıldı. Kura çekimi sonrası oluşacak eşleşme ile bugün yarı final, yarın final müsabakaları oynanacak. Müsabakaların teknik toplantısı ve kura çekimi 5 Temmuz tarihinde Bolu ASKF Amatör Evi’nde gerçekleşti. Grup merkezindeki kura çekimi Gençlik ve Spor İl Müdürü veya görevlendireceği Şube Müdürü, ASKF Başkanı, TÜFAD Şube Başkanı, Futbol İl Temsilcisi, İl Hakem Kurulu Başkanı, TFFHGD Şube Başkanı ve Saha Komiserleri Derneği Şube Başkanı ile kulüplerin birer temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.