U16’lar 6 Yedi

Haber: C.Kutay Aykan
Temsilcimiz bu sonuçla 18.hafta sonunda ligde 22 puanla 4.sırada yer aldı. Boluspor U17 takımı önümüzdeki hafta Eskişehirspor’a konuk olacak.
Saha: Erkilet Sahası
Hakemler: Ömer Hürcan Yücel, Fatih Han Ayar, Resül Kural
Hes Mobilya Kayserispor: Ali, Yusuf Tuna (64.dk.Buğrahan), Berat, Bilal, Enes, Serhat (72.dk.Alperen), Doğukan, Eray (72.dk.Cihan), Muhammed Bilal (48.dk.Harun), Talha, Berkan (64.dk.Hamza)
Boluspor: Selçuk, Eray, Umut, Ozan (49.dk.Gökdeniz), Ensar, Yiğit (55.dk.Emre), Umutcan, Erdem, Nurullah (36.dk.Birol Yiğit), Emir, Okan
Goller: 13.dk.,54.dk.(P),76.dk.Talha, 31.dk.Doğukan, 67.dk.Umut (KK) (Hes Kablo Kayserispor) – 78.dk.Emir (Boluspor)
Sarı Kartlar: 52.dk.Serhat, 57.dk.Ali (Hes Mobilya Kayserispor) – 53.dk.Yiğit, 59.dk.Okan, 62.dk.Erdem (Boluspor)