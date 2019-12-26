U16’lar Düelloyu Kazandı

Haber: C.Kutay Aykan
Bu sonuçla ekibimiz haftayı 19 puanla 4.sırada tamamladı. Boluspor U16 takımı 15.haftada 29 Aralık Pazar günü saat 13.00’te MKE Ankaragücü takımına konuk olacak.
Saha: Karaçayır 2 Nolu Sentetik Saha
Boluspor: Selçuk, Altar, Umut, Gökdeniz (33.dk.Eray), Ensar, Yiğit, Umutcan (76.dk.Emre), Ozan, Birol Yiğit, Nurullah, Emir (53.dk.Erdem)
E.H.Balıkesirspor: Ahmet, Cemil, Furkan, Hami (70.dk.Muammercan), Orçun, Ali Fuat (70.dk.Umut Can), Ayberk, Yiğitcan, Emre Mert (58.dk.Burak), Sedat Yiğit (60.dk.Necdet Efe), Ali (70.dk.Melih Levent)
Goller: 17.dk.(P) Yiğit, 51.dk.ve 56.dk.(Boluspor) – 3.dk.Emre Mert, 36.dk.Ayberk (E.H.Balıkesirspor)
Sarı Kartlar: 20.dk.Emir (Boluspor) – 29.dk.Sedat Yiğit, 39.dk.Orçun, 60.dk.Burak, 62.dk.Ali Fuat, 64.dk.Yiğitcan (Balıkesirspor)