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U16’lar Es-Es’i Dağıttı

Spor Toto Gelişim Elit U16 Ligi (Elit Akademi U16 Takımı) 10.hafta mücadelesinde Boluspor konuk ettiği Eskişehirspor’u 3-1 yenmeyi başardı.

U16’lar Es-Es’i Dağıttı

Haber: Ceylan Beykoz

Temsilcimiz bu sonuçla 16 puana yükselerek lider İttifak Holding Konyaspor’u takibini sürdürdü. Boluspor 11.haftada 1 Aralık Pazar günü saat 13.00’te Osmanlıspor Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Saha: Karaçayır 1 Nolu Saha

Hakemler: Arif Ergün, Yağmur Vural, Selim Göksu

Boluspor: Selçuk, Altar, Umut, Ozan, Ensar, Eray, Umutcan (68.dk.Gökdeniz), Nurullah (75.dk.Emre), Birol Yiğit, Muhammet Enes (72.dk.Çağrı), Erdem

Eskişehirspor: Atakan, Metehan, Eren (62.dk.Orçun Osman), Ömer Arda (72.dk.Baran), Berkay Köse, Berkay Çolak (62.dk.Furkan), Necati Atilla, Kerem, İsmet, Erdal (41.dk.Umut Cem), Hasan Alp (70.dk.Gökberk Buğra)

Goller: 16.dk.Birol Yiğit, 55.dk.Umutcan, 60.dk.Muhammet Enes – 76.dk.Necati Atilla (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: 72.dk.Erdem (Boluspor) – 55.dk.Berkay Çolak (Eskişehirspor)

Esra Perçin

Esra Perçin

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