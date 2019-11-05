U16’lar Rahat Kazandı

Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır 1 Nolu Sentetik Sahada oynanan maçı, Eren Celal Kuzaytepe, Bayram Öztürk, Yağmur Vural hakem üçlüsü yönetti. Maçtan 3-1 galip ayrılan temsilcimiz bu sonuçla 13 puanla 4.sırada yer aldı. 9.hafta sonrası ligde ilk devre tamamlandı. 2.devre 24 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Karaçayır’da oynanacak olan Boluspor-Eskişehirspor maçı ile başlayacak.

U14’ler de Fark Attı

Kayseri Kocasinan Erkilet Sahası’nda oynanan maçı, Berkan Özkoçak, Yunus Emre Gerez, Resül Kural hakem üçlüsü yönetti. Maçtan 4-1 galip ayrılan temsilcimiz bu sonuçla 9 puanla 7.sırada yer aldı. 9.hafta sonrası ligde ilk devre tamamlandı. 2.devre 24 Kasım Pazar günü saat 12.00’de Eskişehir’de oynanacak olan Eskişehirspor-Boluspor maçı ile başlayacak.