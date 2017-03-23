İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Bolu, Balıkesir, Kütahya, Düzce, Eskişehir, Manisa, Afyonkarahisar, Muğla, Çorum, Aksaray, Kırıkkale, Sivas, Osmaniye, Hatay, Şanlıurfa, Muş, Erzurum, Giresun ve Trabzon grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 2. kademe müsabakaları 4 merkezde oynanacak. 2. Kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Kızıkspor Eskişehir’de
İlimizi temsilen Elvan İnşaat Kızıkspor takımı Eskişehir grup merkezinde 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Bursa ve Kütahya’dan gelecek olan birer takım, Yalova Safranyolu Doğuşspor, Bilecik Vitraspor, Afjet Afyonspor takımları ile mücadele edecek.
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