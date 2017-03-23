Haber: Esra Öztürk

İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Bolu, Balıkesir, Kütahya, Düzce, Eskişehir, Manisa, Afyonkarahisar, Muğla, Çorum, Aksaray, Kırıkkale, Sivas, Osmaniye, Hatay, Şanlıurfa, Muş, Erzurum, Giresun ve Trabzon grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 2. kademe müsabakaları 4 merkezde oynanacak. 2. Kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Kızıkspor Eskişehir’de

İlimizi temsilen Elvan İnşaat Kızıkspor takımı Eskişehir grup merkezinde 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Bursa ve Kütahya’dan gelecek olan birer takım, Yalova Safranyolu Doğuşspor, Bilecik Vitraspor, Afjet Afyonspor takımları ile mücadele edecek.