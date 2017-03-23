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23 Mart 2017 Perşembe
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    • U17 Türkiye Şampiyonası Başlıyor

    2016 – 2017 sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 74 ilden 124 takımın katılımıyla 6’şar takımlı 18 grupta 30 Mart -2 Nisan 2017, 4’er takımlı 4 grupta ise 31 Mart – 02 Nisan 2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 grup merkezinde oynanacak. İlimizi E.İ.Kızıkspor temsil edecek.

    23 Mart 2017 Perşembe 15:06
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    U17 Türkiye Şampiyonası Başlıyor
    Haber: Esra Öztürk

    İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Bolu, Balıkesir, Kütahya, Düzce, Eskişehir, Manisa, Afyonkarahisar, Muğla, Çorum, Aksaray, Kırıkkale, Sivas, Osmaniye, Hatay, Şanlıurfa, Muş, Erzurum, Giresun ve Trabzon grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 2. kademe müsabakaları 4 merkezde oynanacak. 2. Kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

    Kızıkspor Eskişehir’de

    İlimizi temsilen Elvan İnşaat Kızıkspor takımı Eskişehir grup merkezinde 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Bursa ve Kütahya’dan gelecek olan birer takım, Yalova Safranyolu Doğuşspor, Bilecik Vitraspor, Afjet Afyonspor takımları ile mücadele edecek. 

    Anahtar Kelimeler: 2016,, 2017, Sezonu, U17

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