Haber: Ceylan Beykoz
Kura çekimine, Spor Şube Müdürü Ramazan Demir, Tesisler Şube Müdürü Sadık Öztürk, ASKF Temsilcileri, Futbol İl Temsilcisi Cemalettin Metin, TÜFAD Şube Başkanı İrfan Ulusan, TFFHGD Başkanı Ramazan Musluk ve takım temsilcileri katıldı. Müsabakalarda puan eşitliği halinde direkt penaltı atışlarına gidileceği açıklandı. Lisans tasdiklerini Bolu’da yapıldığı hatırlatılırken, ilk maçlar dün 100.Yıl Soğukspor-Ayazaspor, Tepebağkültür-Akçakocaspor arasında oynandı. Turnuvanın final maçı 2 Nisan Pazar günü saat 14.00’te oynanacak. Bolu’da gruplar ve kalan maçların programı şöyle:
A Grubu: 100.Yıl Soğuksuspor, Ayazaspor, Kdz.Ereğlispor
B Grubu: Tepebağkültür, Akçakocaspor, Adapazarıspor
Maç Programı
31 Mart Cuma
15.00: Kdz.Ereğlispor-100.Yıl Soğuksuspor (Sentetik 1)
15.00: Adapazarıspor-Tepebağkültür (Sentetik 2)
1 Nisan Cumartesi
13.00: Ayazaspor-Kdz.Ereğlispor (Sentetik 1)
15.00: Akçakocaspor-Adapazarıspor (Sentetik 1)
2 Nisan Pazar
14.00: Final: A Grubu 1.si-B.Grubu 1.si
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!