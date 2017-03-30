Haber: Ceylan Beykoz

Kura çekimine, Spor Şube Müdürü Ramazan Demir, Tesisler Şube Müdürü Sadık Öztürk, ASKF Temsilcileri, Futbol İl Temsilcisi Cemalettin Metin, TÜFAD Şube Başkanı İrfan Ulusan, TFFHGD Başkanı Ramazan Musluk ve takım temsilcileri katıldı. Müsabakalarda puan eşitliği halinde direkt penaltı atışlarına gidileceği açıklandı. Lisans tasdiklerini Bolu’da yapıldığı hatırlatılırken, ilk maçlar dün 100.Yıl Soğukspor-Ayazaspor, Tepebağkültür-Akçakocaspor arasında oynandı. Turnuvanın final maçı 2 Nisan Pazar günü saat 14.00’te oynanacak. Bolu’da gruplar ve kalan maçların programı şöyle:

A Grubu: 100.Yıl Soğuksuspor, Ayazaspor, Kdz.Ereğlispor

B Grubu: Tepebağkültür, Akçakocaspor, Adapazarıspor

Maç Programı

31 Mart Cuma

15.00: Kdz.Ereğlispor-100.Yıl Soğuksuspor (Sentetik 1)

15.00: Adapazarıspor-Tepebağkültür (Sentetik 2)

1 Nisan Cumartesi

13.00: Ayazaspor-Kdz.Ereğlispor (Sentetik 1)

15.00: Akçakocaspor-Adapazarıspor (Sentetik 1)

2 Nisan Pazar

14.00: Final: A Grubu 1.si-B.Grubu 1.si