U17’ler de Affetmedi

Haber: C.Kutay Aykan
Saha: Necdet Yıldırım Futbol Sahası
Hakemler: Atakan Bilekler, Eren Nazmi Yılmaz, Melih Erdol
Eskişehirspor: Sezer, Bilal, Emre, Doğukan, Kaşif Buğra, Yiğit Utku, Göktuğ Kaan, Arda, Melih (63.dk.Özkan), Onurhan, Emir
Boluspor: Mustafa Bedirhan, Çağatay (60.dk.Umutcan), Mert Ali, Eray, Eren, Uğur Kaan, Ertuğrul, Fatih, Diyar, Uğurcan (67.dk.Kerim), Kadir (46.dk.Hacı)
Goller: 41.dk.Emir (Eskişehirspor) – 67.dk.Eray, 71.dk.Fatih (Boluspor)
Sarı Kartlar: 70.dk.Emir (Eskişehirspor) – 75.dk.Ertuğrul (Boluspor)