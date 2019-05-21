U17’ler de Affetmedi

Boluspor U17 takımı da diğer ekiplerimiz gibi Eskişehirspor’u affetmedi. Temsilcimiz son hafta maçında deplasmanda 2-1 kazanmayı başardı.

U17’ler de Affetmedi

Haber: C.Kutay Aykan

Saha: Necdet Yıldırım Futbol Sahası

Hakemler: Atakan Bilekler, Eren Nazmi Yılmaz, Melih Erdol

Eskişehirspor: Sezer, Bilal, Emre, Doğukan, Kaşif Buğra, Yiğit Utku, Göktuğ Kaan, Arda, Melih (63.dk.Özkan), Onurhan, Emir

Boluspor: Mustafa Bedirhan, Çağatay (60.dk.Umutcan), Mert Ali, Eray, Eren, Uğur Kaan, Ertuğrul, Fatih, Diyar, Uğurcan (67.dk.Kerim), Kadir (46.dk.Hacı)

Goller: 41.dk.Emir (Eskişehirspor) – 67.dk.Eray, 71.dk.Fatih (Boluspor)
Sarı Kartlar: 70.dk.Emir (Eskişehirspor) – 75.dk.Ertuğrul (Boluspor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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