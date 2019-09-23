U17’ler Penaltıyla Yıkıldı

Haber: Aysun Beykoz

U17 Ligi’nde Boluspor konuk olduğu Ümraniyespor’a 35.dakikada yediği penaltı golü ile 1-0 mağlup olarak 9.sırada kaldı. temsilcimiz 6.haftada İstanbulspor’u konuk edecek.

Saha: Ümraniyespor Tesisleri Suni Çim Saha

Hakemler: Serkan Hanoğlu, Mustafa Zengin, Fatih Etirli

Ümraniyespor: Emirhan, Başar, Tunahan (71.dk.Volkan), Ahmed Talha, Harun Kahya, Kuzey, Kutluhan, Alparslan (89.dk.Muhammet Taha), Kaan (89.dk.Mahmud), Alperen (71.dk.Kadir), Berkay (61.dk.Mehmet Yiğit)

Boluspor: İhsan Efe, Emirhan, Ahmet Berker (79.dk.Haci), Mertali, Eray, Eren, Uğurcan (46.dk.Ömer Faruk), Kerim (46.dk.Tunahan), Kerem, Diyar, Ahmet Berke (82.dk.Recep Can)

Gol: 35.dk.Kutluhan (P) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: 70.dk.Ahmed Talha, 83.dk.Mehmet Yiğit (Ümraniyespor), 6.dk.Eren, 40.dk.Diyar, 63.dk.Mertali, 68.dk.Kerem