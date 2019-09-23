U17’ler Penaltıyla Yıkıldı

Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi’nde 5.hafta mücadelesinde Ümraniyespor’a konuk olan Boluspor sahadan bir penaltı golüyle 1-0 yenik ayrıldı.

U17’ler Penaltıyla Yıkıldı

Haber: Aysun Beykoz

U17 Ligi’nde Boluspor konuk olduğu Ümraniyespor’a 35.dakikada yediği penaltı golü ile 1-0 mağlup olarak 9.sırada kaldı. temsilcimiz 6.haftada İstanbulspor’u konuk edecek.

Saha:  Ümraniyespor Tesisleri Suni Çim Saha

Hakemler: Serkan Hanoğlu, Mustafa Zengin,  Fatih Etirli

Ümraniyespor: Emirhan, Başar, Tunahan (71.dk.Volkan), Ahmed Talha, Harun Kahya, Kuzey, Kutluhan, Alparslan (89.dk.Muhammet Taha), Kaan (89.dk.Mahmud), Alperen (71.dk.Kadir), Berkay (61.dk.Mehmet Yiğit)

Boluspor: İhsan Efe, Emirhan, Ahmet Berker (79.dk.Haci), Mertali, Eray, Eren, Uğurcan (46.dk.Ömer Faruk), Kerim (46.dk.Tunahan), Kerem, Diyar, Ahmet Berke (82.dk.Recep Can)

Gol: 35.dk.Kutluhan (P) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: 70.dk.Ahmed Talha, 83.dk.Mehmet Yiğit (Ümraniyespor), 6.dk.Eren, 40.dk.Diyar, 63.dk.Mertali, 68.dk.Kerem

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
U19’lar Son Sıraya Demir Attı
U19’lar Son Sıraya Demir Attı
  1. Spor

banner133

banner129