U17’ler Puanla Döndü

Haber: Birol Ertunç

İlk 2 haftayı 1 mağlubiyet ve 1 galibiyetle geçen Boluspor bu kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Temsilcimiz bu sonuçla puanını 4 yaparak ligde 9.sırada kaldı. Kırmızı-beyazlılar milli maç arasının ardından 4.hafta mücadelesinde Altay’ı konuk edecek.

Saha: Yüksek İrtifa Kamp Ve Eğitim Merkezi K-3 Nolu Saha –Erzurum

Hakemler: Alperen Değermenci (Hakem), Ömer Yaşa (1. Yardımcı Hakem), Melih Kanmış (2. Yardımcı Hakem), Rıdvan Kara (Dördüncü Hakem)

BB Erzurumspor: Yusuf, Furkan, Sami, Taha Yasin, Emre, Ahmet Selim (64.dk.Said), Ömer Faruk, Halil İbrahim (70.dk.Ebubekir), Murat, Yakup, Eyüp (85.dk.Doğukan)

Boluspor: İhsan Efe, Emirhan, Recep Can, Mertali, Eray (70.dk.Hacı), Eren, Uğurcan, Tunahan, Kerem, Diyar (90.dk.Ahmet Berker), Kerim (83.dk.Ömer Faruk)

Sarı Kartlar: 52.dk.Ömer Faruk, 67.dk.Yakup (BB Erzurumspor)