U17’ler Puansız Başladı

Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi 1.Haftasında Yukatel Denizlispor’a konuk olan Boluspor sahadan 1-0 yenik ayrılarak haftayı puansız kapattı.

U17’ler Puansız Başladı

Haber: Aysun Beykoz

Denizli’de oynanan ilk hafta maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı. 51.dakikada 10 kişi kalan Boluspor 10 dakika sonra yediği golle 1-0 geriye düştü. Bu gole cevap veremeyen temsilcimiz sahadan puansız ayrıldı. Boluspor 2.haftada Adana Demirspor’u konuk edecek.

Stat: Denizli Doğan Seyfi Atlı

Hakemler: Veysel Şencan, Furkan Abdullah Öztaş, Tahir Berkay Barlın

Yukatel Denizlispor: Harun, Ahmet Melih, Ethem, Ahmet Tekin, Eren, Mehmet Eren, Alper, Halil (41.dk.Muhammed Eren), Yusuf (79.dk.Mahmut Salih), Göktuğ, Osman (44.dk.Mehmet Ali)

Boluspor:  İhsan Efe, Emirhan (55.dk.Samet Mert), Recep Can, Mertali, Taha, Eren, Uğurcan, Kerim (65.dk.Tunahan), Ömer Faruk (79.dk.Ahmet Berker Güvercin), Diyar, Ahmet Berke Yağız

Gol: 61.dk.Yusuf (Yukatel Denizlispor)

Kırmızı Kart: 51.dk.Ahmet Berke Yağız (Boluspor)

Sarı Kartlar: 65.dk.Alper, 78.dk.Mehmet Eren (Yukatel Denizlispor)

Esra Perçin

Esra Perçin

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