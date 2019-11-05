U17’ler Tek Golle Güldü

Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi 10.hafta mücadelesinde Birevim Elazığspor’a konuk olan Boluspor sahadan 1-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.

U17’ler Tek Golle Güldü

Haber: C.Kutay Aykan

Temsilcimiz ilk yarısı 0-0 biten maçta hedefe 78.dakikada Kerem’in golüyle ulaştı. Maçtan 1-0 galip ayrılan Boluspor bu sonuçla 19 puanla 5.sırada yer aldı. Temsilcimiz 11.haftada 9 Kasım Cumartesi günü Karaçayır’da saat 12.00’de Gazişehir FK takımı ile karşı karşıya gelecek.

Saha:  Elazığ İl Özel İdare Sentetik Çim

Hakemler:  Hızır Kurt, Savaş Sertkaya, Necati Tacer

Birevim Elazığspor: Ahmet Emre, Osman, Oğuzhan, Nasrullah, Hasan Mert, Eyüp (85.dk.Ertuğrul), Ahmet Ormanoğlu, Yunus Emre (69.dk.Ebubekir), Mazlum, Anıl Sinan, Umut Batuhan (50.dk.Ahmet Nesil)

Boluspor: İhsan Efe, Eray (85.dk.Emirhan), Ahmet Berker, Mertali, Taha, Eren, Uğurcan (87.dk.Haci), Tunahan (69.dk.Ömer Faruk), Kerem, Diyar (87.dk.Kerim), Ahmet Berke

Gol: 78.dk.Kerem (Boluspor)

Sarı Kartlar: 50.dk.Anıl Sinan (Birevim Elazığspor) – 90.dk.Emirhan, 90.dk.Ömer Faruk (Boluspor)

Esra Perçin

Esra Perçin

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