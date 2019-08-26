U17’ler Yüzümüzü Güldürdü…

Haber: C.Kutay Aykan

Ligde ilk haftada Denizli deplasmanından eli boş dönen kırmızı-beyazlılar 2.haftada konuk ettiği Adana Demirspor’u Furkan’ın 7.dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Bu sonuçla 3 puanla tanışan temsilcimiz 3.hafta mücadelesinde 31 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00’te BB Erzurumspor ile Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Ve Eğitim Merkezi K-3 Nolu Saha’da karşı karşıya gelecek.

Saha: Karaçayır 3 Nolu Çim Saha

Hakemler: Batuhan Topçu, Özkan Elikkaya, Murat Kum

Boluspor: İhsan Mete, Emirhan, Recep Can (65.dk.Ömer Faruk), Mertali, Taha, Eren, Uğurcan, Tunahan (84.dk.Eray), Kerem, Diyar (38.dk.Ahmet Berker), Kerim (84.dk.Ahmet Erdoğan)

Adana Demirspor: Ahmetcan, Sami Emre, Göktürk (85.dk.Mahmut Ender), Emircan, Vezir Mustafa, Emirhan (35.dk.Ömer Tuna), Umut Bertan (46.dk.Bekir Kürşat), Mustafa, Furkan (77.dk.Masum), Burak, İsmail (46.dk.Mehmet)

Gol: 7.dk.Kerim (Boluspor)