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04 Aralık 2017 Pazartesi
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    • U17’lerden Gakgoşlar’a darbe

    TFF Elit Liginde mücadele eden Boluspor U17 takımı 13. Haftada deplasmanda Elazığspor U17 takımını 3-0 yendi.

    04 Aralık 2017 Pazartesi 12:12
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    U17’lerden Gakgoşlar’a darbe
    Haber: Semih Baykal 
    TFF Elit liginin 13. Haftasında Elazığspor U17 ile Boluspor U177 karşı karşıya geldi. Karşılaşma Doğukent 1 Nolu Sahada oynandı. Karşılaşmaya etkili başlayan kırmız beyazlı takım 25’nci dakikada Erkan Süer ile Elazığspor U17 takımı karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen Boluspor, farkı ikiye çıkarmak için bir çok pozisyona girse de bunlardan yaralanamadı ve ilk yarı 1-0’lık skorla tamamlandı. İkinci yarıda da rakibine üstlük kuran Boluspor U17 takımı 61’nci dakikada Erkan Süer ile skoru 2-0 yaptı. Rakip kalede baskısını azaltmadan devam ettiren Kırmızı Beyazlılar 78’nci dakikada skoru3-0 yaptı. Maçta başka pozisyon olmadı ve Boluspor maçı 3-0 kazandı. Bu galibiyetle puanını 27’e çıkartan Boluspor lig’de 3’ncü sırada yer aldı. 
    Stad: Doğukent 1 Nolu Saha 
     Hakemler: Kenan Yıldız(hakem) Murat Karakaş(1. yardımcı hakem)  Ömer Faruk Perkgöz(2. yardımcı hakem) Ozan Bozkurt(dördüncü hakem)
    Adanaspor
    İlk 11: 56. İsa Çiftçi 2. Halil İbrahim Ünver 3. Celal Can Yümlü 4. Eray Berk Yıldız 5. Cihan Canpolat 6. Süleyman Aldemir 7. Yusuf Karabulut 8. Muhammed Umut Akbulut
    9. Hamdi Demir 10. Ali Ömer Karakaş 11. İzzet Topatar
     yedekler 12. Cemal Kılıç 13. Giray Karataş 14. Yusufhan Işık 15. Serhat Esmer 16. Salih Taha Şengez 17. Resül Güneş 18. Muhammed Kurt
    Boluspor
    İlk 11: 12. Nuhbey Bülbül 2. Alphan Kutay 3. Fatih Özkan 4. Canberk Curoğlu 5. Tunahan Çağrı Zengin 7. Tunahan Subaşı 8. Muhammet Revaha Asarkaya 9. Abdulsamet Demirel 10. Erkan Süer 14. Semih Çetin 21. Oğuz Ketir
     Yedekler: 1. Oğul Kaan Doğan 6. Semih Kaygusuz 11. Yusuf Yiğit Duman 15. Melih Ümmet Çelik 22. Mehmet Melih Mutlu 23. Emre Sarıgül 24. Aybek Çetin
    Goller : Erkan Süer,25.dk (f) Erkan Süer,61.dk (f) Semih Çetin,78.dk (f)

    Anahtar Kelimeler: TFF, Elit, Liginde, Mücadele, Eden

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