U19 devreyi 11.sırada bitirdi

Haber: Volkan Yılmaz
TFF Spor Toto Gelişim Ligleri U19 Elit Ligi A Grubu’nda mücadele eden Boluspor U19 ligin ilk devresini 11.sırada bitirdi. Boluspor U19 oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 de yenilgi aldı. Kemal Hatipoğlu’nun öğrencileri 17 maçta 25 gol kaydederken kalesinde 26 gol gördü.
GALATASARAY LİDER
TFF U19 Elit Ligi A Grubu’nda ilk devreyi Galatasaray 40 puanla lider bitirdi. Galatasaray’ı 36 puanla Trabzonspor takip etti. İlk devrede son sırada 10 puanla BY Malatyaspor yer aldı. Boluspor U19 ligin 2. devresine Bolu’da oynayacağı Altınordu maçıyla merhaba diyecek.