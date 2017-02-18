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Boluspor alt yapısında forma giyen ve fiziği ile dikkat çeken Hazar, bu sezon Boluspor U19 takımında 14 maçta 5 gol kaydetti. 1999 Bolu doğumlu olan Hazar futbola Bolu Belediyespor’da başladı.2012 yılında ise Boluspor'un alt yapısında görev yapmaya başlayan Hazar, Boluspor'da oynadığı kategorilerde 125 maça çıkan 41 gol attı.

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