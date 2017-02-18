Geredespor, Boluspor U19 takımında forma giyen 1999 doğumlu forvet oyuncusu Hazar Mutlu ile anlaşma sağladı.
18 Şubat 2017 Cumartesi 12:21
Bu haber 32 kez okundu
Boluspor alt yapısında forma giyen ve fiziği ile dikkat çeken Hazar, bu sezon Boluspor U19 takımında 14 maçta 5 gol kaydetti. 1999 Bolu doğumlu olan Hazar futbola Bolu Belediyespor’da başladı.2012 yılında ise Boluspor'un alt yapısında görev yapmaya başlayan Hazar, Boluspor'da oynadığı kategorilerde 125 maça çıkan 41 gol attı.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!