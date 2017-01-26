HABER: Aysun BEYKOZ

Boluspor U19 takımı Osmanlıspor karşısında zaman zaman A takımda görev alan Kutay ve Özgür Kazar ile farka gitti. Zirveden kopmak istemeyen ve Bolu Karaçayır Tesislerinde oynanan müsabakada kırmızı beyazlı ekibimiz başkent ekibini 5-1 yenerek 2. Sıradaki yerini korudu.

Başkent ekibinde 22. Dakikada Celal ve 67. Dakikada Naci oyundan atılırken Boluspor’da 83. Dakikada Onur takımını 10 kişi bıraktı.

Yer: Karaçayır Spor Tesisileri

Hakemler:Sinan Yılgündüz, İlker Akbayır, Fikri Alagözoğlu

Boluspor: Efe, Ahmet, Hakan, Yasin(Fatih), Kerim, Oğuzhan(dk.63 Yusuf), Onur, Muhammed, Kutay, Özgür(dk.75 İ.Umut), A.Talha

Osmanlıspor: Baran, Celal, Samet, Muhammed, Naci, Timurcan, Türkay, Şevket, Kaan, Burak(dk. 70 Enes), C.Ahmet

Goller: 23.Dk. Kutay Aydın(P), 41.dk., 48.dk., 65.dk. Özgür Kazer, 68. dk Efe (BOLUSPOR)- 90. Dk Şevket (Osmanlıspor)

Kırmızı kartlar: 83.dk Onur (Boluspor), 22.dk Celal, 67. Dk Naci (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: 24.dk Burak, 65.dk C.Ahmet, 67.dk. Baran, 76.dk Enes