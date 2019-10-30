U19’da Ses Yok

Haber: Birol Ertunç
Kırmızı-beyazlılar aldığı 1 puanın ardından son sıradan yine kurtulamadı. Ekibimiz 10.haftada lider Galatasaray’a konuk olacak.
Saha: Karaçayır 3 Nolu Çim Saha
Hakemler: Ömer Faruk Kılıç (Hakem), Batuhan Topçu (1. Yardımcı Hakem), İlker Akbayır (2. Yardımcı Hakem), Fatih Güney (Dördüncü Hakem)
Boluspor: Oğul Kaan, Oğuzhan, Fatih, Ahmet Onur, Mert Meriç, Erdem Can (77.dk.Arda), Bertu Alican, Umut (77.dk.Ensar), Emirhan (90.dk.Yusuf Samet), Mert (80.dk.Semih), Muhammed Şura (80.dk.Ömer),
MKE Ankaragücü: Mert Topuz, Burak Can, Yasin, Emre, Kerem, Patmos Arhin (90.dk.Sıtkı Ferdi), Mahmut, Enes (56.dk.Halis Berk), Mert Aydeniz (66.dk.Yiğit Ener), Salih, Emre Batuhan
Sarı Kartlar: 57.dk.Erdem Can, 76.dk.Muhammed Şura (Boluspor) – 42.dk.Emre, 59.dk.Patmos Arhin (MKE Ankaragücü)