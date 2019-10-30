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U19’da Ses Yok

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 9.hafta mücadelesinde Boluspor, Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

U19’da Ses Yok

Haber: Birol Ertunç

Kırmızı-beyazlılar aldığı 1 puanın ardından son sıradan yine kurtulamadı. Ekibimiz 10.haftada lider Galatasaray’a konuk olacak.

Saha:  Karaçayır 3 Nolu Çim Saha

Hakemler:  Ömer Faruk Kılıç (Hakem), Batuhan Topçu (1. Yardımcı Hakem), İlker Akbayır (2. Yardımcı Hakem),  Fatih Güney (Dördüncü Hakem)

Boluspor: Oğul Kaan, Oğuzhan, Fatih, Ahmet Onur, Mert Meriç, Erdem Can (77.dk.Arda), Bertu Alican, Umut (77.dk.Ensar), Emirhan (90.dk.Yusuf Samet), Mert (80.dk.Semih), Muhammed Şura (80.dk.Ömer),

MKE Ankaragücü: Mert Topuz, Burak Can, Yasin, Emre, Kerem, Patmos Arhin (90.dk.Sıtkı Ferdi), Mahmut, Enes (56.dk.Halis Berk), Mert Aydeniz (66.dk.Yiğit Ener), Salih, Emre Batuhan

Sarı Kartlar: 57.dk.Erdem Can, 76.dk.Muhammed Şura (Boluspor) – 42.dk.Emre, 59.dk.Patmos Arhin (MKE Ankaragücü)

Esra Perçin

Esra Perçin

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