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U19’la İdmana Çıkıyorlar

Boluspor’da ligin ilk yarısında bekleneni veremeyen 3 isim U19 takımıyla idmana çıkıyor. Bu isimler Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan ve Ozan Evrim Özenç.

U19’la İdmana Çıkıyorlar

Haber: Volkan Yılmaz

Ligde zor günler yaşayan Boluspor’da sezonun ilk yarısının bitimiyle birlikte çok sayıda isimle yollar ayrılmış bazı isimlere de kendilerine kulüp bulmaları söylenmişti. Kendilerine kulüp bulamayan isimlerden kaleci Hakan Canbazoğlu ve kaleci Ozan Evrim Özenç takım bulamayınca Boluspor U19 takımıyla idmana çıkmaya başladı. Bunun dışında Boluspor’un Osmanlıspor’a Bolu’da 2-0 yenildiği maçın ardından taraftarlara hakaret eden sol bek Hakan Arslan da kadro dışı bırakılmıştı. Tecrübeli isim de diğer 2 futbolcu gibi U19 takımıyla idmanlara çıkmaya devam ediyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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