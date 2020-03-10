U19’lar Alanya’yı Yıktı

Haber: Erdal Tanrıverdi
Bu sonuçla temsilcimiz ligde 26 puanla 15.sırada yer aldı. Boluspor U19 takımı önümüzdeki hafta MKE Ankaragücü takımına konuk olacak.
Saha: Karaçayır 3 Nolu Çim Saha
Hakemler: Hakan Erkan, Koray Doğansoy, Batuhan Topçu
Boluspor: Oğul Kaan, Ömer, Mert Özer, Fatih, Mert Meriç, Hakan, Arda (73.dk.Erdem Can), Emirhan (73.dk.Ahmet Onur), Bertu Alican (85.dk.Uğur Kaan), Yusuf Samet (89.dk.Oğuzhan), Ensar
Aytemiz Alanyaspor: Reşat Samed, Metehan (58.dk.Hakan), Çağlar Tamer, Serhat, Utku Burak, Yusuf (80.dk.Eray), Rahmi Çağatay, Buluthan (87.dk.Mehmet), Muhammed Mustafa (80.dk.İsmai Cem), Erdinç, Ümit
Goller: 32.dk.Bertu Alican, 61.dk.Arda, 90.dk.Ensar (Boluspor) – 37.dk.Rahmi Çağatay (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı Kartlar: 31.dk.Hakan, 90.dk.Fatih, 90.dk.Erdem Can (Boluspor) – 45.dk.Yusuf, 56.dk.Buluthan, 66.dk.Muhammed Mustafa,78.dk.Serhat, 88.dk.Hakan, 90.dk.Utku Burak, 90.dk.Rahmi Çağatay (Aytemiz Alanyaspor)