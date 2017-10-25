Haber: Semih Baykal

Elit U19 ligine bir türlü istediği gibi başlayamayan Boluspor, lig’de aldığı 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Boluspor U19 takımı 7 puan toplayabildi. Kırmızı Beyazlılar galibiyet için evinde 7. Haftada Altınorduspor ile karşı karşıya geldi. Karaçayır Sentetik 1 Nolu sahada oynanan karşılaşmayı Arif Ergün, Fikri Alagözoğlu, Caner Karaağaçlı, Ünal Usta hakem dörtlüsü yönetti. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Altınordu U19 takımı oldu. Altınordu maçın 7’nci dakikasında Egehan Gök’le bulduğu golle 0-1 öne geçti. Golden sonra ataklarına devam eden Altınordu Berkay Görmez ile farkı ikiye çıkarttı 0-2. Rakibi karşısında bir türlü farklı gösteremeyen Boluspor ilk yarının bitimine 1 dakika kala Kerem Şahintürk ile farkı 1’e indirdi (1-2). İlk yarı bu skorla tamamlanırken, iki takımda ikinci yarıda bir çok gol pozisyonunda yararlanamazken Boluspor 74’ncü dakikada Alperen Utar’ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç Altınordu’nun 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla 7 puanla 15.sıraya düşen Boluspor 8.haftada MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

İlk 11’ler

Boluspor: Cengizhan Şarli, Kazım Taha Yalıcı (Mert Meriç Köstereli 81.dk), Tevfik Demirkan Güncan, Kerem Şahintürk (Oğuzhan Erbay 46.dk), Selim Vera Yılmaz, Hakan Arat, Emin Kaan Arslan, Ömer Faruk Orhan (Mert Can Bilaloğlu 46.dk), Yusuf Efe Seçgin, Alperen Utar, Furkan Akın

Altınordu: Ozan Can Oruç, Onur Taha Takır, Mustafa Hakkı Peker, Aykut Çolakoğlu, Şahan Akyüz, İbrahim Çağrı Oğuz, Berkin Taşkın, Metehan Yilmaz, Embiya Ayyıldız (Fatih Ateş 69.dk), Egehan Gök, Berkay Görmez