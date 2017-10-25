banner133

banner101

25 Ekim 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • U19’lar Altınordu’ya diş geçiremedi

    Elit U19 Ligi 7. Hafta mücadelesinde evinde Altıorduspor ile karşılaşan Boluspor U19 takımı sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

    25 Ekim 2017 Çarşamba 10:38
    Bu haber 25 kez okundu
    U19’lar Altınordu’ya diş geçiremedi

    Haber: Semih Baykal

    Elit U19 ligine bir türlü istediği gibi başlayamayan Boluspor, lig’de aldığı 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Boluspor U19 takımı 7 puan toplayabildi. Kırmızı Beyazlılar galibiyet için evinde 7. Haftada Altınorduspor ile karşı karşıya geldi. Karaçayır Sentetik 1 Nolu sahada oynanan karşılaşmayı Arif Ergün, Fikri Alagözoğlu, Caner Karaağaçlı, Ünal Usta hakem dörtlüsü yönetti. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Altınordu U19 takımı oldu. Altınordu maçın 7’nci dakikasında Egehan Gök’le bulduğu golle 0-1 öne geçti. Golden sonra ataklarına devam eden Altınordu Berkay Görmez ile farkı ikiye çıkarttı 0-2. Rakibi karşısında bir türlü farklı gösteremeyen Boluspor ilk yarının bitimine 1 dakika kala Kerem Şahintürk ile farkı 1’e indirdi (1-2). İlk yarı bu skorla tamamlanırken, iki takımda ikinci yarıda bir çok gol pozisyonunda yararlanamazken Boluspor 74’ncü dakikada Alperen Utar’ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç Altınordu’nun 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla 7 puanla 15.sıraya düşen Boluspor 8.haftada MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

    İlk 11’ler

    Boluspor: Cengizhan Şarli, Kazım Taha Yalıcı (Mert Meriç Köstereli 81.dk), Tevfik Demirkan Güncan, Kerem Şahintürk (Oğuzhan Erbay 46.dk), Selim Vera Yılmaz, Hakan Arat, Emin Kaan Arslan, Ömer Faruk Orhan (Mert Can Bilaloğlu 46.dk), Yusuf Efe Seçgin, Alperen Utar, Furkan Akın

    Altınordu: Ozan Can Oruç, Onur Taha Takır, Mustafa Hakkı Peker, Aykut Çolakoğlu, Şahan Akyüz, İbrahim Çağrı Oğuz, Berkin Taşkın, Metehan Yilmaz, Embiya Ayyıldız (Fatih Ateş 69.dk), Egehan Gök, Berkay Görmez

    Anahtar Kelimeler: Elit, U19, Ligi, 7., Hafta

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Bir gün
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR İL KOORDİNASYON KURULUNDAN
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop TÜRK “STK”LİDERLERİNDEN”NİHAT ALPAT ÖZTÜRK”BEY’İN ARDINDAN…
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’ya Tavsiyeler (ANALİZ)
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç OYUN TERAPİSİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Aynaya Tükürmek
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah karmaşasının karmaşası
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZ EVDE TEK OLSAYDI !!!
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İMAM NİKAHI(!)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MİMARLIK
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL BU SEZON HANGİ FİLMLERİ KONUŞACAĞIZ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129