U19’lar Beraberlikle Yetindi

Haber: Erdal Tanrıverdi.

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi’nde Trabzonspor, Karaçayır 3 Nolu Çim Sahada Buluspor ile mücadele etti. Cumartesi günü saat 13.00’ başlayan mücadale de bordo mavililer Arda, Ahmet Baha, Atakan, Hüseyin Mert, Kerem Baykuş, Hakan, Behlül, Serkan, Furkan Can, Koray, Muhammet 11’i ile mücadele etti. Hakem Hakan Erkan’ın yönettiği maçta gol olmayınca her iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. U19 Ligi’ne milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verildi. Aradan sonra Boluspor Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak.