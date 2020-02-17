U19’lar Bursa’dan Fark Yedi

Haber: Aysun Beykoz
Boluspor U19 takımı aldığı bu sonuçla 22 puanda kalarak 16.sıraya geriledi. Temsilcimiz hafta sonunda Başakşehir FK takımını konuk edecek.
Saha: Karaçayır 1 Nolu Sentetik
Hakemler: Semih Güner, Hüseyin Alp Burçay Yetiş, Ömer Faruk Kılıç
Boluspor: Oğul Kaan, Ömer, Mert Özer, Ahmet Onur (62.dk.Emirhan), Mert Meriç, Hakan (86.dk.Bahadır Abdülkadir), Arda (71.dk.Erdem Can )(86.dk.Efe)), Oğuzhan, Umut, Bertu Alican, Ensar
Bursaspor: Ahmet Çağrı, İbrahim, Batuhan Toygar, Batuhan Tunçay, Yusuf, Zeynullah (78.dk.Kerem), Mustafa, Ozan İsmail, Berat (82.dk.Hasan Basri), Berk (65.dk.Mustafa), Tayfun
Goller: 5.dk.Ensar (Boluspor) – 27.dk.,44.dk.ve 53.dk.Mustafa, 76.dk.Ozan İsmail (Bursaspor)
Sarı Kartlar: 41.dk.Bertu Alican, 75.dk.Emirhan, 83.dk.Oğuzhan, 89.dk.Ensar (Boluspor) – 20.dk.Ozan İsmail, 43.dk.Zeynullah, 66.dk.Ahmet Çağrı, 85.dk.Mustafa (Bursaspor)