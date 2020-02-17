seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

U19’lar Bursa’dan Fark Yedi

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi (Elit Akademi U19 Takımı) 22.hafta mücadelesinde Bursaspor’u konuk eden Boluspor sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

U19’lar Bursa’dan Fark Yedi

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor U19 takımı aldığı bu sonuçla 22 puanda kalarak 16.sıraya geriledi. Temsilcimiz hafta sonunda Başakşehir FK takımını konuk edecek.

Saha: Karaçayır 1 Nolu Sentetik

Hakemler: Semih Güner, Hüseyin Alp Burçay Yetiş, Ömer Faruk Kılıç

Boluspor: Oğul Kaan, Ömer, Mert Özer, Ahmet Onur (62.dk.Emirhan), Mert Meriç, Hakan (86.dk.Bahadır Abdülkadir), Arda (71.dk.Erdem Can )(86.dk.Efe)), Oğuzhan, Umut, Bertu Alican, Ensar

Bursaspor: Ahmet Çağrı, İbrahim, Batuhan Toygar, Batuhan Tunçay, Yusuf, Zeynullah (78.dk.Kerem), Mustafa, Ozan İsmail, Berat (82.dk.Hasan Basri), Berk (65.dk.Mustafa), Tayfun

Goller: 5.dk.Ensar (Boluspor) – 27.dk.,44.dk.ve 53.dk.Mustafa, 76.dk.Ozan İsmail (Bursaspor)

Sarı Kartlar: 41.dk.Bertu Alican, 75.dk.Emirhan, 83.dk.Oğuzhan, 89.dk.Ensar (Boluspor) – 20.dk.Ozan İsmail, 43.dk.Zeynullah, 66.dk.Ahmet Çağrı, 85.dk.Mustafa (Bursaspor)

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Özköylü İle Yollar Ayrılıyor mu?
Özköylü İle Yollar Ayrılıyor mu?
  1. Spor