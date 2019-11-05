U19’lar Cimbom’a Takıldı

Haber: Aysun Beykoz

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Temsilcimiz 2.yarıda da oyuna tutunamayınca sahadan 4-1 yenik ayrılarak ligde lider karşısında son sıraya demir attı. Ekibimiz 11.haftada 9 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da Karaçayır’da Antalyaspor AŞ takımını konuk edecek.

Saha: İstanbul Florya Metin Oktay Tesisleri

Hakemler: Asen Albayrak, Muharrem Güzel, Hasan Çiftçi

Galatasaray: Berk Balaban, Berk Akdemir, Mustafa Yiğit (85.dk.Arda Kaan), Işık Kaan, Ercan, Güney (46.dk.Mustafa Kapı), Mustafa Fettahoğlu (46.dk.Bozan), Yunus (73.dk.Mirza), Erencan, Atalay (80.dk.Halil İbrahim), Ferhan

Boluspor: Oğul Kaan, Oğuzhan, Fatih, Ahmet Onur, Mert Meriç, Hakan (84.dk.Semih), Umut (43.dk.Erdem Can), Emirhan, Bertu Alican (84.dk.Yusuf Samet), Erkan (46.dk.Ensar), Mert Özer (65.dk.Arda)

Goller: 17.dk.ve 42.dk.Yunus, 72.dk.Erencan, 89.dk.Mustafa Kapı (Galatasaray) – 80.dk.Hakan (Boluspor)

Sarı Kartlar: 60.dk.Mustafa Yiğit, 75.dk.Mirza (Galatasaray)