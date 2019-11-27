U19’lar Deplasmanda Fark Attı

Haber: Volkan Yılmaz
Temsilcimiz bu sonuçla son sıradan 17.basamağa çıktı. Boluspor U19 takımı 13.haftada 30 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da Karaçayır 3 Nolu Çim Sahada İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Stadyum: Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı
Hakemler: Buğrahan Dilkan İnanır, Murat Aydın, Enes Doğruel
Osmanlıspor: Kerem Vergilier, Enes, Cengiz (74.dk.Berkay Yücesoy), Kerem Aydoğdu, Abdullah Enes, Fatih, Berk Yiğit (87.dk.Buğra), Ali Rıza (74.dk.Berkay Anıl), Yiğit, Görkem Can (87.dk.Batur Alp), Mehmet Burak (46.dk.İlhami Siraçhan)
Boluspor: Oğul Kaan, Ömer (10.dk.Oğuzhan), Mert, Ahmet Onur(85.dk.Hakan), Muhammed Şura, Bertu Alican, Arda, Emirhan (79.dk.Mert Meriç), Umut (79.dk.Yusuf Samet), Erkan (85.dk.Erdem Can), Bahadır Abdulkadir
Goller: 48.dk.Erkan, 63.dk.Umut,81.dk.Muhammed Şura (Boluspor)
Sarı Kartlar: 22.dk.Bertu Alican, 60.dk.Erkan (Boluspor)