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U19’lar Deplasmanda Fark Attı

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi (Elit Akademi U19 Takımı) 12.hafta mücadelesinde Boluspor deplasmanda Osmanlıspor’u 3-0 mağlup etti.

U19’lar Deplasmanda Fark Attı

Haber: Volkan Yılmaz

Temsilcimiz bu sonuçla son sıradan 17.basamağa çıktı. Boluspor U19 takımı 13.haftada 30 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da Karaçayır 3 Nolu Çim Sahada İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Stadyum: Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı

Hakemler: Buğrahan Dilkan İnanır, Murat Aydın, Enes Doğruel

Osmanlıspor: Kerem Vergilier, Enes, Cengiz (74.dk.Berkay Yücesoy), Kerem Aydoğdu, Abdullah Enes, Fatih, Berk Yiğit (87.dk.Buğra), Ali Rıza (74.dk.Berkay Anıl), Yiğit, Görkem Can (87.dk.Batur Alp), Mehmet Burak (46.dk.İlhami Siraçhan)

Boluspor: Oğul Kaan, Ömer (10.dk.Oğuzhan), Mert, Ahmet Onur(85.dk.Hakan), Muhammed Şura, Bertu Alican, Arda, Emirhan (79.dk.Mert Meriç), Umut (79.dk.Yusuf Samet), Erkan (85.dk.Erdem Can), Bahadır Abdulkadir

Goller: 48.dk.Erkan, 63.dk.Umut,81.dk.Muhammed Şura (Boluspor)

Sarı Kartlar: 22.dk.Bertu Alican, 60.dk.Erkan (Boluspor)

Esra Perçin

Esra Perçin

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