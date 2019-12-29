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U19’lar Fenerbahçe’yi Dağıttı

Bu sezon U 19 süper liginde mücadele eden Boluspor U19 takımı yeni yaşına girdiği bu özel günden anlamlı bir galibiyet elde etti.

U19’lar Fenerbahçe’yi Dağıttı

Haber: Volkan Yılmaz

Süper lig ekiplerinin yer aldığı Elit U 19 liginde mücadele eden Boluspor'lu gençler 17. hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk ettiler. Karaçayır'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz bu önemli günde 3-0 kazanmayı başardı. 54. yaşını kutlayan Boluspor'da alt yapı koordinatörü Yılmaz Özan yaptığı açıklamada "BOLUSPOR U19 takımımız, kuruluş yıldönümüzde Fenerbahçe U19 takımını 3-0 yenerek, kulübümüzün ve şehrimizin bu önemli gününde bize verdikleri bu sonuç dolasıyla oyuncularımızı, antrenörlerimizi tebrik ederim. Maçboyunca takımımızı destekleyen genç taraftarlarımızada teşekkür ederim" dedi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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