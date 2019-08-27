U19’lar Galibiyeti Koruyamadı

Haber: Birol Ertunç

İlk hafta deplasmanda Altınorduspor’a 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen Boluspor U19 takımı 2.haftada D.G.Sivasspor karşısına 3 puan için çıktı. İlk yarıyı Hakan’ın golüyle 1-0 önde kapatan kırmızı-beyazlılar, 2.yarıda D.G.Sivassporlu Çağrı’nın golüne engel olamayınca beraberlikle yetinip haftayı 1 puanla kapatmak zorunda kaldı. Bu sonuçla 15.sıraya gerileyen ekibimiz 3.haftada 31 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00’te Beşiktaş ile Vodafone Park’ta karşılaşacak.

Saha: Karaçayır 3 Nolu Çim Saha

Hakemler: Hakan Erkan, Koray Doğansoy, Hüseyin Alp Burçay Yetiş

Boluspor: Oğul Kaan, Oğuzhan, Fatih, Ahmet Onur, Mert Meriç, Hakan, Erdem Can (80.dk.Rıdvan), Emirhan, Çağrı, Mehmet Can (89.dk.Ensar), Arda (66.dk.Mert Özer)

D.G.Sivasspor: Muhammet Can, Eren, Mikail, Özkan, Bünyamin, Mert, Çağrı, Emre (46.dk.Yusuf), Halil, Safa (70.dk.Halit), Muhammed Emin (90.dk.Murat)

Goller: 41.dk.Hakan (Boluspor), 49.dk.Çağrı (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: 49.dk.Çağrı, 70.dk.Fatih, 79.dk.Erdem Can, 89.dk.Mert Meriç (Boluspor), 51.dk.Eren, 85.dk.Yusuf (Adana Demirspor)