U19’lar İçeride Yıkıldı

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor maçın başında öne geçmesine rağmen rakibini durduramadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı. Alınan bu sonuçla ekibimiz 11 puanla 17.sırada kaldı. Temsilcimiz 14.haftada 7 Aralık Cumartesi günü 14.30’da İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Saha: Karaçayır 3 Nolu Çim

Hakemler: Sinan Yılgündüz, Hüseyin Alp Burçay Yetiş, Özkan Elikkaya

Boluspor: Oğul Kaan, Ömer, Mert Özer (82.dk.Fatih), Oğuzhan, Mert Meriç, Bertu Alican (82.dk.Yusuf Samet), Arda (82.dk.Ensar), Emirhan, Umut (89.dk.Erdem Can), Erkan, Bahadır Abdülkadir (46.dk.Hakan)

İ.H.Konyaspor: Mert Can, Fatih (79.dk.Yağız Efe), Hüseyin Aybars, Mehmet Gaffar (57.dk.Ömer Faruk), Fuat (57.dk.Hüseyin Mert), Oğuzhan, Kemal (79.dk.Oğuzhan Şahin), Ali, Emre, Şehmus (86.dk.İbrahim), Mücahit

Goller: 9.dk.(P) ve 50.dk.Erkan (Boluspor) – 15.dk.ve 24.dk.Hüseyin Aybars, 41.dk.Mehmet Gaffar (İ.H.Konyaspor)

Sarı Kartlar: 32.dk.Mücahit, 60.dk.Mert Can, 68.dk.Kemal, 76.dk.Hüseyin Aybars, 90.dk.Oğuzhan Şahin (İ.H.Konyaspor)