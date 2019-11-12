U19’lar İlk Kez Kazandı!

Haber: Erdal Tanrıverdi
Temsilcimiz bu galibiyete rağmen 11 hafta sonunda 8 puanla son sırada kaldı. Ekibimiz milli maç arası sonrasında 12.haftada Osmanlıspor takımına konuk olacak.
Saha: Karaçayır 3 Nolu Çim Saha
Hakemler: Adem Cenik(Hakem), Bayram Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Yağmur Vural(2. Yardımcı Hakem)
Boluspor: Oğul Kaan, Ömer, Mert Özer, Ahmet Onur, Mert Meriç, Hakan, Erdem Can (55.dk.Fatih), Bertu Alican (79.dk.Semih), Umut (89.dk.Ensar), Emirhan (79.dk.Yusuf Samet), Arda (89.dk.Emre)
Antalyaspor AŞ: Alihan, Salih, Burak (62.dk.Ali), Cengiz (84.dk.Kenan), Kaan Mert, Mehmet (62.dk.Emircan), Halil İbrahim, Mustafa, Mikail, Talha (89.dk.Batuhan), Mert (62.dk.Berke)
Goller: 9.dk.Arda, 36.dk.Mert Meriç (Boluspor) – 28.dk.Talha (Antalyaspor AŞ)
Sarı Kartlar: 30.dk.Umut, 38.dk.Erdem Can, 45.dk.Bertu Alican, 66.dk.Ahmet Onur, 80.dk.Yusuf Samet, 89.dk.Hakan (Boluspor) – 38.dk.Mert, 41.dk.Kaan Mert, 62.dk.Halil İbrahim, 90.dk.Mikail (Antalyaspor AŞ)