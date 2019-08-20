U19’lar Kötü Başladı

Bu yıl ilk kez U19 Elit A Ligi’nde mücadele eden Boluspor U19 takımı ilk hafta maçında konuk olduğu Altınordu takımına 4-0 yenilerek ilk haftayı son sırada tamamladı.

U19’lar Kötü Başladı

Haber: Esra Perçin

Torbalı Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi’nde oynanan maçı Barış Asım Ünal yönetirken, yardımcılıklarını Tolga Okumuş ve Muhammet Dağ, 4.hakemliği ise Oğuz Gözetenler yaptı. Rakibi karşısında etkili olamayan temsilcimiz ilk haftayı 4-0’lık yenilgi ile kapattı ve son sıraya demir attı.  Maçın gollerini 10.dakikada Tunahan Öztürk, 14'te Anıl Doyuran, 57'de Alihan Şentürk ve 89.dakikada Sabrican Vural kaydetti. Temsilcimiz 2.hafta maçında hafta sonunda Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek

Esra Perçin

Esra Perçin

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