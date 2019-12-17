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U19’lar Paşa’yı Vurdu

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi (Elit Akademi U19 Takımı) 15.hafta mücadelesinde Kasımpaşa’yı konuk eden Boluspor sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

U19’lar Paşa’yı Vurdu

Haber: Aysun Beykoz

Bu sonuçla ekibimiz 17 puan ve averajla 11.sırada yer aldı. Ekibimiz 16.haftada 21 Aralık Cumartesi günü saat 14.30’da BTC Türk Yeni Malatyaspor’a konuk olacak.

Saha: Karaçayır 3 Nolu

Hakemler: Arif Ergün, Yağmur Vural, Fikri Alagözoğlu

Boluspor: Oğul Kaan, Ömer, Fatih, Muhammed Şura, Mert Meriç, Hakan, Umut (90.dk.Ensar), Emirhan, Bertu Alican, Yusuf Samet (80.dk.Semih), Arda (85.dk.Mert Özer)

Kasımpaşa: Emre Çiğdem, Eren (70.dk.Muhammed Ali), Emre Gürsel, Ersin, Taha Batuhan, Yılmaz (70.dk.Oğuzhan), Batuhan, Orkun (76.dk.Anıl), Ahmet Hakan (76.dk.Murat Kaan), Taha, Ömer Talha (25.dk.Emirhan Nevzat)

Gol: 69.dk.(P) Emirhan

Kırmızı Kart: 78.dk.Emirhan Nevzat (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: 25.dk.Yusuf Samet, 90.dk.Ensar, 90.dk.Mert Meriç (Boluspor) – 40.dk.Ahmet Hakan (Kasımpaşa)

Esra Perçin

Esra Perçin

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