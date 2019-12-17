U19’lar Paşa’yı Vurdu

Haber: Aysun Beykoz
Bu sonuçla ekibimiz 17 puan ve averajla 11.sırada yer aldı. Ekibimiz 16.haftada 21 Aralık Cumartesi günü saat 14.30’da BTC Türk Yeni Malatyaspor’a konuk olacak.
Saha: Karaçayır 3 Nolu
Hakemler: Arif Ergün, Yağmur Vural, Fikri Alagözoğlu
Boluspor: Oğul Kaan, Ömer, Fatih, Muhammed Şura, Mert Meriç, Hakan, Umut (90.dk.Ensar), Emirhan, Bertu Alican, Yusuf Samet (80.dk.Semih), Arda (85.dk.Mert Özer)
Kasımpaşa: Emre Çiğdem, Eren (70.dk.Muhammed Ali), Emre Gürsel, Ersin, Taha Batuhan, Yılmaz (70.dk.Oğuzhan), Batuhan, Orkun (76.dk.Anıl), Ahmet Hakan (76.dk.Murat Kaan), Taha, Ömer Talha (25.dk.Emirhan Nevzat)
Gol: 69.dk.(P) Emirhan
Kırmızı Kart: 78.dk.Emirhan Nevzat (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: 25.dk.Yusuf Samet, 90.dk.Ensar, 90.dk.Mert Meriç (Boluspor) – 40.dk.Ahmet Hakan (Kasımpaşa)