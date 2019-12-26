U19’lar Puanla Döndü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ekibimiz bu sonuçla 18 puan ve averajla Fenerbahçe’nin bir sıra üstünde 12.sırada yer aldı. Boluspor U19 takımı ilk yarının son maçında 28 Aralık Cumartesi günü saat 14.30’da Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Saha: Orduzu Pınarbaşı Sentetik Saha

Hakemler: Deniz Sercan Akgül, Ali Tercan, Hakan Adıyaman

BTC Türk Yeni Malatyaspor: Murat, Ahmet Enes, Erşan, Alperen, İbrahim, Emirhan (69.dk.Yusuf Kenan), Musa Buğrahan, Onur Hüseyin, Muhammed İrfan (89.dk.Mehmet), Muhammed Bilal, Emre (69.dk.Mehmet Suha)

Boluspor: Oğul Kaan, Ömer, Fatih, Ahmet Onur (46.dk.Oğuzhan), Muhammed, Hakan, Ensar (87.dk.Uğur Kaan), Emirhan (90.dk.Bahadır Abdulkadir), Bertu Alican, Yusuf Samet (46.dk.Semih), Arda (90.dk.Mert)

Goller: 9.dk.Emre, 90.dk.Onur Hüseyin (BTC Türk Y.Malatyaspor) – 4.dk.Bertu Alican, 53.dk.Ensar (Boluspor)

Sarı Kartlar: 30.dk.Emre (BTC Türk Yeni Malatyaspor) – 27.dk.Yusuf Samet, 53.dk.Hakan, 90.dk.Bertu Alican (Boluspor)