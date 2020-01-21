U19’lar Son Dakikada Yıkıldı

Haber: Volkan Yılmaz
Temsilcimiz bu sonuçla ligde haftayı 21 puanla 12.sırada tamamladı. Boluspor U19 takımı önümüzdeki hafta Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak.
Saha: Karaçayır 3 Nolu Çim Saha
Hakem: Arif Ergün, Bayram Öztürk, Fikri Alagözoğlu, Gülşen Öget
Boluspor: Oğul Kaan, Ömer, Fatih, Muhammed Şura, Oğuzhan, Hakan (90.dk.Ahmet Onur), Mert Özer (88.dk.Emre), Emirhan, Umut (79.dk.Erdem Can), Erkan, Arda (46.dk.Ensar)
Altınorduspor: Emirhan, Furkan, Anıl, Rahmi Salih, Enis, Tayfun, Mustafa (72.dk.Ahmet Fatih), Barışcan Işık, Tunahan (83.dk.Alihan), Sabrican, Gökberk (60.dk.Hüseyin)
Gol: 90.dk.Barışcan Işık (Altınordu)
Sarı Kartlar: 51.dk.Muhammed Şura (Boluspor) – 62.dk.Enis, 90.dk.Barışcan Işık (Altınordu)