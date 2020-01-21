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U19’lar Son Dakikada Yıkıldı

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi (Elit Akademi U19 Takımı) 2.yarının ilk maçında konuk ettiği Altınorduspor’a 1-0 mağlup oldu.

U19’lar Son Dakikada Yıkıldı

Haber: Volkan Yılmaz

Temsilcimiz bu sonuçla ligde haftayı 21 puanla 12.sırada tamamladı. Boluspor U19 takımı önümüzdeki hafta  Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak.

Saha:  Karaçayır 3 Nolu Çim Saha

Hakem:  Arif Ergün, Bayram Öztürk, Fikri Alagözoğlu, Gülşen Öget

Boluspor: Oğul Kaan, Ömer, Fatih, Muhammed Şura, Oğuzhan, Hakan (90.dk.Ahmet Onur), Mert Özer (88.dk.Emre), Emirhan, Umut (79.dk.Erdem Can), Erkan, Arda (46.dk.Ensar)

Altınorduspor: Emirhan, Furkan, Anıl, Rahmi Salih, Enis, Tayfun, Mustafa (72.dk.Ahmet Fatih), Barışcan Işık, Tunahan (83.dk.Alihan), Sabrican, Gökberk (60.dk.Hüseyin)

Gol: 90.dk.Barışcan Işık (Altınordu)

Sarı Kartlar: 51.dk.Muhammed Şura (Boluspor) – 62.dk.Enis, 90.dk.Barışcan Işık (Altınordu)

Esra Perçin

Esra Perçin

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