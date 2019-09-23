U19’lar Son Sıraya Demir Attı

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 5.Haftasında Bursaspor’a konuk olan Boluspor sahadan 3-0 galip ayrılarak son sıraya demir attı.

U19’lar Son Sıraya Demir Attı

Haber: Birol Ertunç

Bursaspor karşısında etkili olamayan temsilcimiz sahadan puansız ayrıldı. Ekibimiz 6.haftada Medipol Başakşehir FK takımına konuk olacak.

Saha: Vakıfköy Tesisleri - Bursa

Hakemler: Ozan Yalçın, Hakan Özler, Doğacan Arslan

Bursaspor: Canberk,  İbrahim, Abdulkadir (75.dk.Murat), Emirhan, Enes, Batuhan Tunçay, Mustafa, Berk (77.dk.Zeynullah), Berat (85.dk.Semih), Vefa, Batuhan Kör (85.dk.Hasan Basri)

Boluspor: Oğul Kaan, Oğuzhan (80.dk.Mert Can), Fatih, Ahmet Onur, Mert Meriç, Hakan, Mert Özer (70.dk.Semih), Emirhan (70dk.Ömer), Umut (80.dk.Ensar), Mehmet Can (37.dk.Bertu Alican), Arda

Goller: 35.ve 76.dk.Batuhan Kör, 75.dk.Batuhan Tunçay (Bursaspor)

Sarı Kartlar: 45.dk.Batuhan Kör, 53.dk.Berk (Bursaspor), 10.dk.Emirhan, 41.dl.Mert Özer, 52.dk.Hakan, 56.dk.Fatih, 71.dk.Ahmet Onur

Esra Perçin

Esra Perçin

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