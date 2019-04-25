U19’lardan 10 Kişiyle 1 Puan

Haber: Esra Öztürk
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri 1 Nolu Sahada oynanan maçı Burhan Taşdemir(Hakem), Mahmut Güzel(1. Yardımcı Hakem), Ali Katarcı(2. Yardımcı Hakem), Okan Tümsek(Dördüncü Hakem) dörtlüsü yönetti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın 66.dakikada ev sahibi takım Ali Tur’un golüyle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz 89.dakikada Yusuf Efe’nin golüyle maçtan 1 puanla ayrılmayı başardı. Bu sonuçla liderliğini sürdürdü ve bitime 4 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.
Saha: Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri 1 Nolu
Hakemler: Burhan Taşdemir(Hakem), Mahmut Güzel(1. Yardımcı Hakem), Ali Katarcı(2. Yardımcı Hakem), Okan Tümsek(Dördüncü Hakem)
Gazişehir GFK: Muzaffer, Batuhan, Nadir, Enes, Oktay, Ökkeş (80.dk.Mehmet Koyuncu), Taner, Ali Tur, Mehmet Salih, İlker, Ali Eşlik (69.dk.Ümit)
Boluspor: Oğul Kaan, Ömer (80.dk.Mehmet Can), Fatih, Mert Meriç, Hakan, Oğuzhan, Semih Çetin, Rıdvan, Yusuf Efe, Semih Kaygusuz (66.dk.Cihan), Bahadır Abdülkadir
Goller: 66.dk.Ali Tur (Gazişehir GFK), 89.dk.Yusuf Efe (Boluspor)
Kırmızı Kart: 45.dk.Semih Çetin (Boluspor)
Sarı Kartlar: 82.dk.Mehmet Koyuncu (Gazişehir GFK), 13.dk.Oğuzhan (Boluspor)