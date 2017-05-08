Haber: Aysun Beykoz

İlk yarısı 0-0 biten maçta Boluspor’a galibiyeti getiren goller 2.yarıda geldi. Boluspor bu galibiyetle bitime 2 hafta kala en yakın takipçisiyle farkı 5’e çıkardı. Boluspor U-21 takımı haftasonunda Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Stat: Karaçayır Çim Saha

Hakemler: Bekir Taşöz, Volkan Altuntaş, Fahrettin Yılmaz

Boluspor: Caner, Diyar (89.dk.Doğukan), Hakan, Diarra, Necati, Oğuzhan (78.Muhammed Şura), Mutlu, Yaşar Kaan, Furkan, Mücahit, Kutay (85.dk.Ahmet Talha)

Ş.Urfaspor: Ebubekir, Mehmet Demirkan, Mehmet Ali, Emrullah, İbrahim Halil, Hasan Erdem (73.dk.Furkan), Mehmet Umut, Kerem, Mehmet İrfan (67.dk.Fırat Sefa), Rıdvan, Ömer

Goller: 58.dk.Penaltıdan Necati, 87.dk.Furkan (Boluspor)

Kırmızı Kartlar: Mücahit (Boluspor), İbrahim Halil (Ş.Urfaspor)

Sarı Kartlar: 44.dk.Oğuzhan, 63.dk.Yaşar Kaan, 80.dk.Mücahit, 90.dk.Ahmet Talha (Boluspor), 27.dk.Rıdvan, 29.dk.Emrullah, 35.dk.Mehmet Ali, 45.dk.Hasan Erdem 57.dk.İbrahim Halil