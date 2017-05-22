Haber: Ceylan Beykoz

Haftaya, en yakın rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'un iki puan önünde lider giren Boluspor U21 takımı, kendi sahasında Manisaspor U21 takımını ağırladı. İlk yarıda 3–0 öne geçen kırmızı beyazlılar, skoru maç sonuna kadar koruyup 68 puanla şampiyon oldu. Fatih Ateş’in öğrencileri sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf oldu. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan kırmızı beyazlılar, U21 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe ile Süper Kupa Finalinde karşılaşacak.