Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Elazığspor’a 3-0’lık skorla farklı mağlup olan Boluspor U21 takımı, 14. Hafta da evinde Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Karaçayır oynanan mücadeleye 3 puan parolasıyla çıkan kırmızı beyazlılar, 22’nci dakikada Mustafa Mert Bulut ile 1-0 öne geçti. Golden sonrada rakibi kjarşında üsttün bir futbol oynayan Boluspor U21 takımı ilk yarının son dakikasında Abdurrahman Çağlar ile farkı ikiye çıkardı 2-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da etkili başlayan kırmızı beyazlılar 49’ncu dakikada başarılı forvet oyuncusu Mutlu Güler ile üçüncü golü buldu ve skoru 3-0 yaptı. Farkı arttırmak için rakip kaleyi abluka altına alan Boluspor U21 takımı bir çok gol pozisyonundan yararlanamadı. İkinci yarıda başka gol olmadı ve Boluspor U21 takımı sahadan 3-0 galip ayrıldı. Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle puanını 21’e yükseltti ve 6’ncı sırada yer aldı.

Stad: Karaçayır Sahası

Hakemler: Burak Güner(hakem) Berkay Otuzbiroğlu(1. yardımcı hakem) Okan Delier(2. yardımcı hakem) Zeynel Camcı(dördüncü hakem)

Kadrolar

Boluspor

İlk 11: 74. Sabri Can 2. Oğuzhan Erbay 3. Hakan Özkan 5. Emin Kaan Arslan 4. Yasin İlhan 6. Burak Gümüş 7. Mutlu Güler 8. Yaşar Kaan Tunçer 9. Mustafa Coşkun 16. Abdurrahman Çağlar 11. Mustafa Mert Bulut

Yedekler: Efe Köpür, Muhammed Şura Çetin, Emre Adiloğlu, Bedirhan Danışmaz

Kutay Aydın, Kerim Ufuk Özalp, Oğuzhan Taşgın

Adanaspor

İlk 11: Özer Enes SoyluEmre Bozanberk Ercan Mehmet Çetin Atakan Turgut

Mehmet Ali Yeşilmeşe İbrahim Halil Leblebiciler Ferhat Ayvaz Emre Aybar Serhat Tunç Ulaşcan Özdeniz

Yedekler : Batın Gürkan İbrahim Koçak Mahmut Eminoğlu Muhammet Aslan Şahin Berk Mustafa Saltuk Ceviz Barış Atıcı

Goller: MUSTAFA MERT BULUT,22.dk (F) ABDURRAHMAN ÇAĞLAR,45.dk (F) MUTLU GÜLER,49.dk (F)