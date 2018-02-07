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    • U21’ler deplasmanda kayıp

    U21 liginin 20’nci haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK takımı ile karşılaşan Boluspor, son 6 dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

    06 Şubat 2018 Salı 13:08
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    U21’ler deplasmanda kayıp

    Haber: Semih Baykal

    Boluspor U21 takımı ligin 20’nci haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK takımı ile karşılaştı. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi Burak Filik yönetti. Karşılaşmaya iki takımda kontrollü bir şekilde başladı. Karşılıklı atakların olduğu ilk yarıda iki takımda aradığı golü bir türlü bulamadı. Net gol pozisyonların olmadığı ilk yarıda iki takımda soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. İkinci yarıya etkili başlayan Boluspor maçın 48’nci dakikasında Emin Kaan Arslan ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golden sonra kendini kısa sürede toparlayan Gazişehir Gaziantep, beraberlik golünü bulmak için Boluspor kalesini abluka altına aldı. Gazişehir aradığı beraberlik golünü 85’nci dakikada Hüseyin Fıstıkçı ile buldu ve skoru 1-1’e getirdi. Galibiyet golü için Boluspor kalesine ataklarına devam eden Gazişehir Gaziantep dakikalar 90+1’i gösterdiğinde yine Hüseyin Fıstıkçı ile 2’nci golü buldu (2-1).  Maçta başka gol olmadı ve Gazişehir Gaziantep başarılı forvetleri Hüseyin Fıstıkçı ile bulduğu 2’golle maçı 2-1 kazandı.

    Stad: Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri - Gazi

    Hakemler: BURAK FİLİK(HAKEM)  NİYAZİ ATAKAN ATASEVEN(1. YARDIMCI HAKEM)  ABDULLAH POLAT(2. YARDIMCI HAKEM)  SELÇUK LEMAN(DÖRDÜNCÜ HAKEM)

    İlk 11’ler

    Gazişehir Gaziantep FK: 1. EMRE AYDOĞAN 2. FIRAT ASLAN 3. SEFA ANÜK 4. FATİH ÖZEN 5. YUNUS EMRE YILMAZ 6. AYGÜN DUMAN 7. ALİ ATEŞ 8. HÜSEYİN EYÜP TOHUM 9. MUHAMMET REŞİT ÇELİK 10. FATİH DURNA 11. MİRZA CİHAN

    Boluspor: 1. EFE KÖPÜR 2. OĞUZHAN ERBAY 3. HAKAN ÖZKAN 4. YASİN İLHAN 5. EMİN KAAN ARSLAN

    6. BURAK GÜMÜŞ 7. MUSTAFA MERT BULUT 8. YAŞAR KAAN TUNÇER 9. KUTAY AYDIN 10. ERKAN SÜER 14. MUHAMMED ŞURA ÇETİN

    Sarı Kartlar:  ALİ ATEŞ 20.dk AYGÜN DUMAN 37.dk (Gazişehir Gaziantep FK),  YAŞAR KAAN TUNÇER 83.dk KUTAY AYDIN 90. DK (Boluspor)

    Kırmızı Kartlar:

    Goller: EMİN KAAN ARSLAN,48.dk (Boluspor), HÜSEYİN FISTIKCI,85.dk ve 91.dk (Gazişehir Gaziantep FK)

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