U21’ler Kupayı Kaptırdı

Haber: Esra Öztürk

Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmada, golleri 15. dakikada Metehan Mertöz, 47. dakikada Atalay Babacan ve 74. dakikada Ferhan Evren atarken, 76. dakikada ise Mehmet Onur Doğukut kendi kalesine kaydetti. Mücadeleyi başkan Necip Çarıkcı ve bazı yöneticilerde tribünden takip etti.

Galatasaray kupasını aldı

Maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı ekibe kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu Sakarya Bölge Müdürü Ferruh Sezgin verdi.Galatasaraylı futbolcular, kupa tören sonrası mutluluklarını taraftarlarla paylaştı.Galatasaray 21 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Ceyhun Müderrisoğlu, ise yaptığı açıklamada, seyir zevki yüksek bir maç oynandığını belirterek, müsabakayı baştansona üstün götürdüklerin söyledi.Net bir skorla galip geldiklerini aktaran Müderrisoğlu, "Bizim için önemli olan, A takımaoyuncu yetiştirmek. Ancak performans yaş gruplarında sıralama da önemli. Şampyonluk,hem oyuncunun kişisel gelişim hem de antrenörün kendine olan öz güven açısından önemli.Bizim için güzel bir sezon oldu." diye konuştu.