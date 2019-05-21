U21’ler Rakibini Bekliyor

Haber: Birol Ertunç

Geçen hafta liderliği garantileyen Boluspor’un finaldeki rakibi son maçlar öncesi grubunda lider durumda olan Galatasaray ya da 2.sırada bulunan Beşiktaş olacak.

Saha: Karaçayır 3 Nolu Çim

Hakemler: Ayetullah Aslan, Sinan Günaydın, İbrahim Kandemir

Boluspor: Mert Ulaş, Oğuzhan, Selim Vera, Yasin, Burak, Furkan, Patmos Arhin, Alperen, Çağrı (67.dk.Yunus Ali), Abodun Sholaja (77.dk.Mehmet Can), Erdem Can (67.dk.Tevfik Demirkan)

Eskişehirspor: Efehan, Boran, İsmail, Batuhan Berk, Muhammet Yahya, Semih, Hasan (71.dk.Mehmet Emin), Utku (75.dk.Cezmi), Kaan (65.dk.Samet), Hasan Ulaş, Sercan

Goller: 58.dk.Yasin, 64.dk.Abodun Sholaja (Boluspor)

Sarı Kartlar: 36.dk.Alperen (Boluspor),42.dk.Sercan, 89.dk.Boran (Eskişehirspor)