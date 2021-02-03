Üç büyük takımdan da kiraladık

Haber: Ceylan Beykoz
Ara transfer döneminde kiraladığı oyuncularla dikkat çeken ekibimizde biten transfer dönemi sonrası takım kadrosu da şekillendi. Ekibimizde kalan 15 maçta teknik direktör Reha Erginer'in şans vermesi halinde 7 kiralık oyuncu kırmızı beyazlı formayı giyebilecek. Özellikle 3 büyük takımdan da genç oyuncular kiralayan Boluspor’da 7 kiralık futbolcu 2. Devrede forma şansı arayacak.
Boluspor'da kiralık forma giyecek isimler ve geldikleri takımlar şöyle;
Alican Özfesli (Kiralık geldiği takım: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK )
Ange Aboa Belıbı(Kiralık geldiği takım: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK )
Atamer Bilgin (Kiralık geldiği takım: BEŞİKTAŞ A.Ş. )
Edwın Oppong Anane-Gyasi (Kiralık geldiği takım: YILPORT SAMSUNSPOR )
Emin Bayram (Kiralık geldiği takım: GALATASARAY A.Ş. )
Muhammed Gümüşkaya (Kiralık geldiği takım: FENERBAHÇE A.Ş. )
Mustafa Çeçenoğlu (Kiralık geldiği takım: GENÇLERBİRLİĞİ )