Üç büyük takımdan da kiraladık

Sezonun ilk yarısında kötü bir performans sergileyen Boluspor 2020-2021 sezonunun 2. yarısında oynadığı iki maçı da kaybetti.

Üç büyük takımdan da kiraladık

Haber: Ceylan Beykoz

Ara transfer döneminde kiraladığı oyuncularla dikkat çeken ekibimizde biten transfer dönemi sonrası takım kadrosu da şekillendi. Ekibimizde kalan 15 maçta teknik direktör Reha Erginer'in şans vermesi halinde 7 kiralık oyuncu kırmızı beyazlı formayı giyebilecek. Özellikle 3 büyük takımdan da genç oyuncular kiralayan Boluspor’da 7 kiralık futbolcu 2. Devrede forma şansı arayacak.

Boluspor'da kiralık forma giyecek isimler ve geldikleri takımlar şöyle;

Alican Özfesli (Kiralık geldiği takım: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK )

 Ange Aboa Belıbı(Kiralık geldiği takım: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK )

Atamer Bilgin (Kiralık geldiği takım: BEŞİKTAŞ A.Ş. )

 Edwın Oppong Anane-Gyasi (Kiralık geldiği takım: YILPORT SAMSUNSPOR )

 Emin Bayram (Kiralık geldiği takım: GALATASARAY A.Ş. )

Muhammed Gümüşkaya (Kiralık geldiği takım: FENERBAHÇE A.Ş. )

 Mustafa Çeçenoğlu (Kiralık geldiği takım: GENÇLERBİRLİĞİ )

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