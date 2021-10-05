Üç oyuncumuza milli davet

TFF 1’inci lig takımlarından Boluspor’dan bir futbolcu U-19 milli takımına iki yabancı oyuncu da ülkelerindeki milli takımlarına davet edildi.

Kırmızı beyazlı takımda Emin Bayram U-19 Milli takımına, Gentian Selmani ve Odise Roshi ise Arnavutluk A Milli Takım'a davet edildi. Genç futbolcu Emin Bayram, U-19 Genç Milli Takımının 08 Ekim 2021 tarihlerinde K. Makedonya'da, K. Makedonya U-19 Genç Milli Takımı ile hazırlık karşılaşması oynayacak.

Gentian Selmani ve Odise Roshi ise, Arnavutluk A Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Grup Eleme aşamasında 09 Ekim 2021 Macaristan ve 12 Ekim 2021 Polonya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna davet edildi.

Boluspor Kulübü’nde yapılan açıklamada “Futbolcularımıza oynayacakları karşılaşmalarda başarılar dileriz” denildi