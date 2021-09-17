Üç puanı üç golle aldık





Haber: Ceylan Beykoz

Kırmızı beyazlılar aradığı golü ise 22’inci dakikada buldu. Keçiörengücü savunmasında Fatih’in hatasında topla buluşan Bertu ceza sahası içinde KabongoKasongo’yu topla buluştururken Kongolu golcü düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da etkili oyununu sürdüren kırmızı beyazlı ekibimizde bu kez sahneye çıkan isim ise genç yıldızı Bertu Alican oldu. Karşılaşmanın 34.dakikasında Bregu’nun köşe vuruşu sonrasında arka direkte kafayı vuran Bertu Alican Özyürek farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Karşılaşmanın 40’ıncı dakikasında Boluspor’un genç yıldızı Roshi’nin ortasında topa dokunan Bregu’nun vuruşunu arka direkte tamamlayan KabongoKasongo kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ankara KeçiörengücüBeypiliçBoluspor kalesinde etkili olmaya çalışırken, kırmızı beyazlılar ise kontra ataklarla rakip kalede gol aradı. Fakat iki takımda aradığı golü bulamadı ve karşılaşma BeypiliçBoluspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla BeypiliçBoluspor puanını 6’ya çıkartırken Ankara Keçiörengücü 4 puanda kaldı. Boluspor, bu hafta sonu evinde İstanbulspor’u konuk edecek.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Fatih'in kısa düşen pasında topla buluşan Bregu ortasında altıpas noktası üzerinde Kasongo'nun şutu ağlarla buluştu. 0-1

35. dakikada Bregu'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Bertu topu filelere gönderdi. 0-2

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bregu'nun sert şutu kaleci Eray'ın kucağında kaldı.

40. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kasongo'nun şutu ağlara gitti. 0-3

63. dakikada Eze'nin ceza sahası içi çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

75. dakikada Ankara Keçiörengücü’denEmekaFriday Eze kırmızı kart görerek takımını bir kişi eksik bıraktı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Orkun Aktaş xx, Sezgin Çınar xx, Batuhan Kolak xx,

Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan x, Ogün Bayrak xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Fatih Selimhan Solmaz x (dk. 46 Ercan Yazıcı x), Talha Yünkuş xx, Ackah x, Erdem Onur Beytaş x (dk. 42 Ali Yavuz Kol xx), Pululu xx (dk. 46 Olawoyin x), Uğur Utlu xx (dk. 90+2 Bilal Budak x), Iskandarlı xx (dk. 46 Djıbrıla x), Eze x

Yedekler: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, Hamza Gür, Ömer Uzun, İbrahim Mirza Aral

Teknik Direktör: İlker Püren

BeypiliçBoluspor:Selmani xxx, Mehmet Zahit Çınar xxx, Fethi Özer xxx, Ali Keten xxx, Abdurrahman Dursun xx, Abdurrahman Canlı xx, Eray Ataseven xx (dk. 65 Arda Köksal x), Roshi xx (dk. 82 Hakan Bilgiç x), Bertu Alican Özyürek xx (dk. 65 Novak x), Bregu xxx (dk. 65 Tugay Kacar x), Kasongo xxx ( dk. 78 Odah x)

Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Hilmi Şengül, Talha Erdoğan, Emin Bayram, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller:Kasongo (dk. 23), Bertu Alican Özyürek (dk. 35), Kasongo (dk. 40) (Boluspor)

Kırmızı kart: Eze (dk. 75) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Fatih Selimhan Solmaz, Eze (Ankara Keçiörengücü), Fethi Özer, Hakan Bilgiç (Boluspor)