“Üç puanla dönmeye çalışacağız”

Haber: Volkan Yılmaz

Ligin 14.haftasında deplasmanda lider Hatayspor’a konuk olacak olan Boluspor’da teknik direktör Osman Özköylü haftalık basın toplantısı düzenledi. İlk olarak geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Menemenspor maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Özköylü “Son hafta Menemen maçında oynadığımız iyi oyunun karşılığını alamamaktan dolayı çok üzgünüz. Maalesef bu kadar iyi oynadığı bu kadar çok pozisyona girip belki de çok farklı kazanabileceğimiz bir maçı bireysel hatalarımızdan dolayı puan kaybettik. Alınacak olan galibiyetin bizim açımızdan çok önemliydi. Bizim için sevindirici olan ise takımımızın ortaya koyduğu oyun ve kazanma arzusu oldu. Karşımızdaki takım son 6 haftada sadece 1 gol yemiş ve bu maçların 4’ünü kazanmış bir takım var. Formda ve özgüveni yüksek bir takıma karşı oynadık. Böyle bir takıma karşı mağlup duruma düşmemize rağmen 2-1 öne geçmek arkasından belki 3-4 farklı galibiyeti getirebilecek pozisyonlar bulmamamıza rağmen maalesef son vuruşları yapamadık. Yediğimiz çok kötü bir golle berabere kaldık. Oyun olarak, mücadele olarak memnunum. Çocukların isteği arzusu bizim istediklerimizi yapma çabası her şey mükemmel. O yüzden sadece şuan üzülüyorum. Bu kadar iyi bir oyun, emeğimizin karşılığı kendi hatamızdan yediğimiz bir golle böyle sonuçlanmamalıydı. Bu bizi üzdü. Tabii ki bunları konuşacağız, bu tür hataları nasıl minimuma indirebiliriz buna bakacağız” dedi.

“BİREYSEL HATALARIN ANTRENMANI YOKTUR”

Menemen maçında yapılan bireysel hatalara değinen Özköylü “Bireysel hataların antrenmanı yoktur bunu sadece psikolojik olarak konuşup özgüvenini yükseltmeye çalışacağız. Hata olabilir, futbolda herkesin hata yaptığın göz önünde bulundurmak lazım. O yüzden oyuncularımıza desteğimiz sonsuz. Onlar bizim için çok değerli. Bu sahada Boluspor forması için ellerinden geleni yapıyorlar, mücadele ediyorlar. Çok zor bir süreçten geldi bu takım. O zor süreçten sonra böyle güçlü ve dinamik bir şekilde sahada mücadele etmek çok kolay bir şey değil. O yüzden bu takımın arkasında hem Boluspor camiasının hem de Bolu şehrinin büyük bir destekle durması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“BİZLER DOĞRU YOLDAYIZ”

Oynadıkları oyun ile doğru yolda olduklarını belirten tecrübeli teknik adam “Bizler doğru yoldayız. Doğru işler yapıyoruz ve bunun karşılığını da inşallah en kısa sürede alacağımızı umut ediyoruz. Yeter ki saha içinde şansımız bizimle olsun. Yaptığımız o ufak hatalar maalesef hemen bize gol olarak bize geri dönüyor. İnşallah bunları toparladığımız zaman bu ligde hem oynadığı oyunla hem aldığı sonuçla herkesi mutlu edecek herkesin gıpta ile izleyeceği bir Boluspor takımı ortaya çıkmaya başladı. Bu kadar kısa sürede böyle bir duruma gelmek olağanüstü güzel bir durum. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bundan sonra oynayacağımız maçlarımıza odaklanacağız” dedi.

“ÜÇ PUANLA DÖNMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Ligin 14.haftasında deplasmanda oynayacakları Hatayspor maçı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özköylü “Bu hafta ligin lideri ile oynayacağız. Bizim için hangi takımla oynadığın isminin ne olduğu çok önemli değil. Bizim bir oyun felsefemiz var ve bunu her maçta her sahada ortaya koymaya çalışıyoruz. Hatay maçında iyi bir takımla oynayacağımız biliyoruz. Ama hiç kimse yenilmeyecek diye bir kural yoktur. Biz çıkacağız doğru futbol oynayacağız, doğru mücadele edeceğiz, yapmış olduğumuz hataları tekrarlamadan üç puanla dönmeye çalışacağız. Ben ve ekibim hiçbir zaman hiçbir maça bir puan alalım mantığıyla çıkmadık. Hangi takım olursa olsun Osman Özköylü’nün takımı sahada kazanmak için oynayacaktır. Kazanmak için futbolun doğrularını yapacaktır. Bu haftada da böyle olacaktır. İnşallah şansımız da bizimle beraber olur. Son haftalarda oynadığımız oyundan dolayı çok umutluyum. Ortaya koyduğumuz performans maç kazanma adına daha da iyi duruma geldiğimizi ortaya koyuyor. İnşallah bunu Hatayspor karşısında da ortaya koyup oradan güzel bir galibiyetle dönmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.