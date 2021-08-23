Uçar: Çok iyi bir takıma karşı 3 puan aldık

Haber: Okay Özcan

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, "Maçtan önceki planımız, rakibe alan bırakmamak ve önde baskı yapmaktı. Bunu ilk yarıda büyük oranda uyguladık. Kazandığımız ve 3. bölgeye taşıdığımız toplar oldu. Her ne kadar fazla pozisyon üretemesek de net pozisyon vermediğimiz bir ilk devre oldu." dedi.

Recep Uçar, ikinci yarıda rakibe sadece 2 pozisyon verdiklerini belirterek, "Oyuna giren oyuncuların katkısı yadsınamaz. 5 değişiklikten de verim aldık. Final noktasında istediklerimizi daha iyi yapsaydık, maçı daha erken koparma şansımız olabilirdi. Sonuç olarak İstanbulspor gibi çok iyi bir takıma karşı alınan 3 puan çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki haftalarda da bütün futbolseverlere daha pozitif oynayan bir Ümraniyespor izleteceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Cem Bağcı ise yakaladıkları pozisyonları sonuçlandıramadıklarını aktardı.

Müsabakaya istedikleri başlangıcı yapamadıklarını kaydeden Bağcı, "İlk yarıda hedeflediğimiz oyunu oynayamadık. 19. dakikada şanssız bir gol yedik. Bu bizi daha da yavaşlattı. İkinci yarıya daha tempolu ve istekli başladık. Pozisyonlara girdik ancak sonuçlandıramadık. Golü bulamadık. Müsabakada 2-0 geriye düştükten sonra da geri dönüş olmadı." diye konuştu.