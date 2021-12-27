Uçar: Sene sonunda hikayemiz güzel olacak

Haber: C. Kutay Aykan

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Ümraniyespor Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir müsabaka olduğunu ifade eden Uçar, “İlk yarının son maçında son 5 maçın 4’ünü kazanan Gençlerbirliği takımına karşı oynadık. Geçişlerde iyi olan bir ekip olduğunu biliyorduk. Maçın zor geçeceğini tahmin ediyorduk. Bugünkü maçın gidişatının en belirleyici unsuru hava şartlarıydı. İlk yarı rüzgarı arkamıza alarak oyunu domine eden taraftık. 3’ü 4’ü yakalayabilecek pozisyonlar bulduk. Bulabilsek, ikinci yarı daha kolay olabilirdi. İkinci yarı Gençlerbirliği rüzgarla beraber geride olmanın etkisiyle üstünlük kurdu. Biz kontralar ile çıkmak istedik ama hava müsaade etmedi. Genel olarak bu şartlarda iyi savunma yaparak birkaç şut dışında çok pozisyon vermeden bitirdik. Kontratak ile 3-1 kazanmasını becerdik. Bugün ilk yarıda 39 puanla lider tamamlayan oyuncularımı kutluyorum. İnşallah sene sonunda hikayemiz güzel bitecek. Buna ulaşmak için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği cephesi

Diyadin'den hakem eleştirisi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Ümraniyespor maçından sonra yaptığı açıklamada maçın hakemini eleştirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Oyunu ilk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendirmek lazım. Rüzgarın iki takım için de etkisi vardı. Oyuna iyi başlayamadık. İki gol yedik, geriye düştük. Maçın ikinci yarısında tek kale oynadığımız, pozisyonları kaçırdığımız bölümler oldu. Hakem gözünün önündeki tekmeyi görmedi ve sarı kart göstermedi. Daha önce de bizim maçımızı yönetti. Tekrar bizim maça verildi. Zorla herhangi bir şey olmaz. Ligdeki sıralamayı da maalesef ne oynarsak oynayalım bizlerin belirleyemeyeceği ortada" diye konuştu.