Uçar  “Tesis sıkıntısını dile getirdi”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Bilardo İl Temsilciliği; temmuz ve eylül ayları içerisinde, Bolu’da iki farklı turnuva düzenledi. Son düzenlenen Sezin Özdemir Bilardo Turnuvası büyük ilgi gördü. Turnuvanın finalinde düzenlenen ödül töreninde Bolu Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar, tesis ihtiyaçları olduğunu, törene katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara’ya da iletti.

“Çilkara’dan kaynaklı bir adım ileri gidemedi”

Konuyla ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Uçar, Çilkara’ya tepki gösterdi. Engellendiklerini dile getiren Uçar, şu ifadelere yer verdi:

“Bolu Bilardo İl Temsilciliği olarak uzun süredir tesisleşme konusundaki mücadelelerimiz ne yazık ki Bilardo sporuna 150 metrekarelik bir yer ayıramayacak kadar pasif olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara’dan kaynaklı bir adım ileri gidemedi. Bilardo bir spor branşıdır, her spor branşının bir tesisi olduğu gibi bilardo branşınında bir tesisi olmak zorundadır. Bolu’da, 50’ye yakın lisanslı bilardo sporcusunun antrenman yapabileceği, bilardo sporunu ileriki nesillere taşıyabileceği bir tesisin temin edilemiyor olması şehrimizin spor yöneticileri açısından büyük bir ayıptır. Türkiye Şampiyonalarına giden ve şehrimizin adını duyuran bilardo sporcularımıza yer tahsis edilememesini büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. Bolu Bilardo İl Temsilciliği olarak gönül verdiğimiz bilardo sporuna tesis kazandırmak için tüm engellemelere rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.